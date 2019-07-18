«Нефтехимик» и «Ак Барс» обменялись нападающими

(Казань, 18 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня пресс-служба нижнекамского «Нефтехимика» сообщила об обмене игроками с казанским «Ак Барсом». Состав нижнекамской команды пополнил нападающий Радель Фазлеев, взамен казанский клуб получил права на финского форварда «Колорадо» Микко Рантанена.

23-летний воспитанник казанского хоккея Фазлеев начинал минувший сезон в составе фарм-клуба «Филадельфии Флайерс» в АХЛ, забив 2 гола в 15 матчах. В НХЛ сыграть ему не довелось, как и в КХЛ.

В декабре 2018 года Фазлеев перешел в систему «Ак Барса». Он провел 16 матчей в составе молодежного «Барса» в ВХЛ, отметившись 7 (2+5) баллами. Подготовку к сезону Фазлеев начал в «Ак Барсе», но, судя по всему, новый наставник казанцев Дмитрий Квартальнов не видел форварда в рядах своей команды.

Неделю назад «Ак Барс» покинул другой форвард, Андрей Попов, вернувшийся в родной челябинский «Трактор».

Рантанен является ограниченно свободным агентом. В минувшем сезоне он набрал 87 (31+56) очков в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на счету 23-летнего финна 14 (6+8) очков в 12 матчах.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.