На участке автодороги Уланово – Каратун в Татарстане после ремонта появится шесть дорожных знаков

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). В Верхнеуслонском районе Татарстана ведется ремонт участка автодороги Уланово – Каратун – Коргуза. Во время проводимых работ здесь будут установлены шесть дорожных знаков, сообщает Миндортранс РТ.

Ремонт автодороги ведется на участке от 0,1 км до 1,64 км. На проезжей части дорожники укладывают верхний слой прочного асфальтобетонного покрытия.

«Будут укреплены обочины по 1,5 метра с каждой стороны и установлены шесть дорожных знаков», – говорится в сообщении министерства.

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