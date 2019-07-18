Казанцы назвали детей Тамира, Алихан и Иллария

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). С 8 по 14 июля в казанских отделах ЗАГС было зарегистрировано рождение 425 детей: 222 мальчиков и 203 девочек, информирует Управление ЗАГС Казани.

Самыми популярными именами, данными на предыдущей неделе новорожденным в Казани, оказались Тимур, Карим, Асель, Малика, Арина, Ясмина, Самира.

В число тех, которые давались малышам наиболее редко, вошли такие имена, как Мустафа, Тимофей, Натан, Алихан, Тамира, Владелина, Мира, Оливия, Ольга, и Иллария.

Самой юной маме прошлой недели исполнилось 19 лет, самому юному отцу — 20 лет. Возраст самой зрелой мамы — 44 года, отца — 54 года.

За этот же период времени отделами ЗАГС Казани было зарегистрировано 298 браков.

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