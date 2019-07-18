Татар-информ

18 июля 2019, 15:39

Общество

В Чистополе отреставрируют центр города, откроют несколько музеев и художественную галерею

Рекомендуем

Общество

В Чистополе отреставрируют центр города, откроют несколько музеев и художественную галерею

Реставрацию планируют начать примерно через два года.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Чистополе планируют примерно через два года отреставрировать центр города и открыть несколько новых музеев. Об этом сообщили корреспонденту ИА «Татар-информ» в Чистопольском музее-заповеднике.

«Будет проведена реконструкция центральной исторической части города. Реставрацию планируют начать через полтора-два года, пока ведутся проектно-сметные работы и составляются технические задания», — сказали музее-заповеднике.

В центре города планируют отреставрировать объекты культурного наследия открыть новые музейные объекты. В основном они появятся на улице Карла Маркса.

«Запланировано открытие Музея жертв политических репрессий, музея А. М. Бутлерова и художественной галереи», — добавили в музее.

Также, согласно постановлению Кабмина РТ, составлен список рабочей группы по реализации проекта реконструкции центра города Чистополь «Создание на основе фрагмента городской структуры центра культурно-туристического развития исторического поселения». Руководителем рабочей группы является заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

На данный момент аварийные дома в центре расселили, они стоят пустые, подчеркнули в Чистопольском музее-заповеднике.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Фарид Мухаметшин: Татарстан вносит свой вклад в укрепление взаимопонимания между Россией и Беларусью
Новости дня
16:22
Фарид Мухаметшин: Татарстан вносит свой вклад в укрепление взаимопонимания между Россией и Беларусью

Глава парламента принимает участие в работе IV Форума регионов России и Беларуси в Санкт-Петербурге.

16:17
Носителями норовируса, которым заразились татарстанские дети в Крыму, оказались сотрудники столовой

Специалисты считают, что к распространению инфекции могло привести несоблюдение личной гигиены работниками пищеблока.

16:15
«Нефтехимик» и «Ак Барс» обменялись нападающими

Состав нижнекамской команды пополнил нападающий Радель Фазлеев, взамен казанский клуб получил права на финского форварда «Колорадо» Микко Рантанена.

16:03
В Мамадыше объявили кастинг для съемок фильма «Сумбуль»

Съемки в Мамадышском районе продлятся до конца июля.

15:55
Владимир Путин поздравил экипаж Антона Шабалова с победой в ралли «Шелковый путь-2019»

Президент России отметил, что представители команды «КАМАЗ-Мастер» вновь подтвердили свое лидерство, проявили профессионализм и силу духа.

15:49
В Казани задержали рецидивиста, который украл из частного дома ноутбук, фотоаппарат и украшения

По подозрению в совершении кражи был задержан 45-летний уроженец Спасского района.

15:39
В Чистополе отреставрируют центр города, откроют несколько музеев и художественную галерею

Реставрацию планируют начать примерно через два года.

15:32
В Татарстане во время празднования 100-летия ТАССР пройдут Дни культуры Республики Беларусь

В прошлом году в двух городах Беларуси прошли Дни культуры Татарстана.

15:29
На проспекте Ямашева в Казани приставы снесли шесть незаконных павильонов

Самовольные постройки снесли по решению суда в принудительном порядке.

15:21
Татьяна Ларионова: К выбору названия новых детсадов нужно привлекать родителей дошкольников

Рабочая группа «Единой России» посетила два детских сада в Пестречинском и Лаишевском районах, строящихся по нацпроекту «Демография».

15:08
В Казани ограничено движение по Мамадышскому тракту

Движение транспорта восстановится с 1 августа.

15:01
В дни проведения WorldSkills на Спасской башне Казанского Кремля покажут грандиозную инсталляцию

Жителей и гостей Казани во время проведения мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019 ждет обширная культурная программа.

15:01
На видео сняли, как в Казани пожилой пешеход попал под колеса авто, перебегая дорогу на «красный»

ДТП произошло на перекрестке Белинского и Челюскина.

14:37
Суд арестовал подозреваемого в заказном убийстве гендиректора МУП «Водоканал» Григория Арутюнова

Ирек Ганеев отправлен в СИЗО до 1 сентября.

14:26
Кул-Шариф попал в топ самых фотографируемых достопримечательностей в мире

Возглавила общий рейтинг Эйфелева башня в Париже, на втором и третьем месте — Колизей и Фонтан Треви в Риме.

14:05
Казанский Кремль: Нужно развести пассажирские и грузовые потоки из-за загруженности М7

Власти Татарстана заинтересованы и в реконструкции М7, и в строительстве платного автобана, отметила Лилия Галимова.

14:01
Предполагаемого заказчика убийства главы «Водоканала» Григория Арутюнова задержали сегодня в Казани

По версии следствия, заказчиком убийства оказался бывший коллега Арутюнова.

13:53
В трех районах Казани временно отключат электроэнергию

Причина отключений — плановый ремонт ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций.

13:36
В Татарстане 18 людей с инвалидностью стали специалистами в IT-сфере

В IT-парке состоялся выпуск участников образовательного проекта «inIT» для людей с инвалидностью.

13:25
Мужчину, который ушел вечером купаться и не вернулся, нашли утонувшим у плотины в селе Новый Кинер

Тело 52-летнего мужчины обнаружили на дне водоема в 25 метрах от берега.

13:23
Минниханов обсудил с руководством компании «ПромРуссКон» проекты в области сельского хозяйства

Компания располагается в Иркутской области, занимается выращиванием и глубокой переработкой лубяных культур.

13:10
Банки и застройщики Татарстана заключили первые 11 договоров по проектному финансированию

На рассмотрении банков находятся более сотни заявок девелоперов, которые хотят получить кредит и строить многоквартирные дома по новой схеме.

13:05
В Татарстане мужчина пойдет под суд за почти 700 тыс. рублей долга по алиментам

37-летний житель Азнакаевского района РТ почти год уклонялся от уплаты средств на содержание своего 15-летнего сына.

13:02
Во второй тур фестиваля ПФО «Театральное Приволжье» вышли шесть творческих коллективов Татарстана

Экспертная комиссия определит два творческих коллектива на окружной этап конкурса.

13:00
В ИА «Татар-информ» состоится видеомост Москва – Казань – Симферополь о начале хаджа мусульман РФ

Аккредитация представителей СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru.

События