В Чистополе отреставрируют центр города, откроют несколько музеев и художественную галерею

(Казань, 18 июля, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Чистополе планируют примерно через два года отреставрировать центр города и открыть несколько новых музеев. Об этом сообщили корреспонденту ИА «Татар-информ» в Чистопольском музее-заповеднике.
«Будет проведена реконструкция центральной исторической части города. Реставрацию планируют начать через полтора-два года, пока ведутся проектно-сметные работы и составляются технические задания», — сказали музее-заповеднике.
В центре города планируют отреставрировать объекты культурного наследия открыть новые музейные объекты. В основном они появятся на улице Карла Маркса.
«Запланировано открытие Музея жертв политических репрессий, музея А. М. Бутлерова и художественной галереи», — добавили в музее.
Также, согласно постановлению Кабмина РТ, составлен список рабочей группы по реализации проекта реконструкции центра города Чистополь «Создание на основе фрагмента городской структуры центра культурно-туристического развития исторического поселения». Руководителем рабочей группы является заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.
На данный момент аварийные дома в центре расселили, они стоят пустые, подчеркнули в Чистопольском музее-заповеднике.