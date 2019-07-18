Татьяна Ларионова: К выбору названия новых детсадов нужно привлекать родителей дошкольников

(Казань, 18 июля, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Названия новых дошкольных учреждений, строящихся по нацпроекту «Демография», должны быть креативными. К их выбору необходимо привлекать родителей дошкольников. Такое мнение выразила зампредседателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова в ходе проверки рабочей группы «Единой России» детских садов.

«Выбор названия — это то направление, которое позволит на этапе подготовки детсада к открытию привлечь родителей, сделать их единомышленниками. Чтобы уже с первых шагов, подбирая свое название, они думали о том, как будет выглядеть детский сад, группы, залы», — рассказала Татьяна Ларионова.

Участники группы проверили готовность двух детских садов Татарстана — в поселке Куюки Пестречинского района и поселке Усады Лаишевского района. «В Пестречинском районе в этом году сдается один детский сад. Мне приятно отметить, что администрация сегодня думает о том, чтобы подвести хорошую асфальтированную дорогу к дошкольному учреждению — это очень важно, и планируют эти работы провести за счет своего собственного бюджета», — отметила зампредседателя Госсовета РТ.

Детсад в поселке Куюки рассчитан на 220 мест. Открытие планируется уже 1 сентября. Заведующая Руфина Тимербаева отметила, что особенностью это дошкольного учреждения будет наличие кабинета логопеда.

Вопрос о названии детсада пока остается открытым, в отличие от учреждения в Лаишевском районе. Его назовут «Айтишка». К выбору заведующая Гузель Гурьянова привлекла родителей, объявив голосование. «Большая часть выбрали это название из-за того, что слово звучит необычно, и таких садиков больше нет. Месяца три искали название», — уточнила Гузель. Она пояснила, что помимо IT-направления, детский сад сделает уклон в развитии на экологию и ПДД.

Особенность всех 29 дошкольных учреждений Татарстана, которые сдадут в этом году в рамках нацпроекта «Демография», в том, что половина мест в них рассчитана для детей ясельного возраста.

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