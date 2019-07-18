Елена Саляхова

18 июля 2019, 14:37

Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в заказном убийстве гендиректора МУП «Водоканал» Григория Арутюнова

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Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в заказном убийстве гендиректора МУП «Водоканал» Григория Арутюнова

Фото: Елена Саляхова

Ирек Ганеев отправлен в СИЗО до 1 сентября.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ», Елена Саляхова). Советский районный суд Казани арестовал Ирека Ганеева по подозрению в заказном убийстве гендиректора МУП «Водоканал».

По версии следствия, Ирек Ганеев заказал убийство своего коллеги в 2004 году. В 2005 году его задержали, однако вскоре отпустили, а уголовное преследование было прекращено.

Тем не менее, в июле 2019 года Советский районный суд Казани признал прекращение дела в отношении Ганеева незаконным, после чего его снова задержали.

Подозреваемого в суд доставили под конвоем. Следствие ходатайствовало о заключении Ганеева под стражу до 1 сентября.

«Причастность Ганеева в совершении преступления подтверждается показаниями свидетелей. Учитывая, что Ганеев обвиняется в совершении тяжкого преступления, оставаясь на свободе, он может попытаться скрыться от следствия и суда, может угрожать и оказывать давление на свидетелей», – сказал следователь.

Кроме того, в зале судебного заседания выяснилось, что у подозреваемого есть непогашенная судимость.

Сам Ганеев свою вину не признал, утверждая, что у него не было мотивов убивать своего бывшего коллегу.

В итоге суд поддержал ходатайство следователя и отправил Ганеева в СИЗО до 1 сентября.

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