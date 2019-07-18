В Казани впервые пройдет спортивный проект «Арена Героев»

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). С 19 по 21 июля в Казани на стадионе «Казань Арена» впервые пройдет уникальный спортивный проект «Арена Героев».

«Арена Героев» — это спортивная зона, общая площадь которой равняется 2 тыс. кв. метров. На данном пространстве будут развернуты 12 разнообразных конструкций: подвесные рукоходы, вращающиеся мостки, конструкции для прыжков на канате через бассейн с водой и другие препятствия. Высота данных сооружений составит примерно 6 метров, а средняя уровень установки препятствий — 4 метра.

Участники «Арены Героев» должны будут преодолеть серию препятствий, установленных на металлических платформах. Стартовать они будут попарно — именно для этого одинаковые конструкции будут установлены в две линии.

По мере продвижения по трассе участники будут перемещаться с одной платформы на другую, а в финале им предстоит за две попытки взобраться на рампу. На три дня, с 19 по 21 июля, «Казань Арена» станет центром спортивных развлечений, принять участие в которых получит возможность любой желающий от 18 лет.

В 2019 году проект «Арена Героев» будет проходить в четырех форматах: тренировка, фановый забег, индивидуальный и командный чемпионаты.

Во время тренировки присутствующие в течение двух часов смогут проверить свои силы и навыки на пяти препятствиях арены.

Фановый забег будет включать в себя все 12 препятствий арены. На то, чтобы их преодолеть, у участников будет всего несколько минут.

В индивидуальном и командном чемпионатах желающие смогут преодолеть дистанцию на время либо в команде из трех человек, либо в одиночку. В любительских и индивидуальных забегах участники, которые сорвались с препятствия на маты или в бассейн, получат возможность использовать еще одну дополнительную попытку для того, чтобы продолжить прохождение.

Промежуток между стартами будет составлять от 2 до 4 минут.

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