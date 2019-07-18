Черемшанское предприятие погасило задолженность по зарплате

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Черемшанское предприятие, производящее хлеб и мучные кондитерские изделия, погасило задолженность по зарплате в размере 251, 9 тыс. рублей. Об этом информирует пресс-служба Минтруда РТ.

В ходе проведенной работы долги были выплачены девяти сотрудникам предприятия.

Напомним, что Минтруд РТ во взаимодействии с органами государственного и местного самоуправления, а также контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми органами осуществляет работу, обеспечивающую соблюдение трудовых прав работников в области своевременной и полной оплаты их труда.

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