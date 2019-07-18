Альметьевец завоевал два «золота» на всероссийских соревнованиях по спортивной радиопеленгации

(Казань, 18 июля, «Татар-информ). Альметьевец Нажиб Мухитов завоевал две золотые награды на всероссийских соревнованиях в Санкт-Петербурге по спортивной радиопеленгации в группе М60, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.



В соревнованиях приняли участие свыше 120 спортсменов из Москвы, Ставрополя, Томска, Санкт-Петербурга и других городов России. Татарстан представляли Исмагил Габрахманов, Гузель Петрова и Нажиб Мухитов.





Нажиб Мухитов показал лучший результат в дисциплине «спринт» поиска контрольных пунктов, а также завоевал высшую награду в радио-ориентировании.



Исмагил Габдрахманов в группе М14 завоевал «серебро» в поиске контрольных пунктов на 3,5 МГц.

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