Казанский Кремль: Нужно развести пассажирские и грузовые потоки из-за загруженности М7

(Казань, 18 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). О необходимости развести грузовые и транспортные потоки из-за загруженности трассы М7 заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным. Об этом сказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова на брифинге в Кабмине РТ.

«Когда была встреча с господином Орешкиным, Президент много говорил о необходимости развести потоки, пассажирские и грузовые. Думаю, у министра была возможность оценить загруженность трассы, пока он ехал [по М7]», — сказала Галимова.

Максим Орешкин совершил автопробег из Москвы в Тольятти с остановкой в Казани. Министр сообщил у себя в Instagram, что во время автопробега намерен подготовить позицию для принятия решения о выборе между строительством платной трассы Москва — Казань и реконструкцией трассы М7.

«Когда он (Орешкин — прим. Т-и) сказал, что нужно заниматься реконструкцией М7, мы не услышали, что не будем заниматься строительством новой дороги. Пока мы видим, что есть какие-то первостепенные планы. Мы уже говорили, что заинтересованы в появлении этой трассы. Понимая, как будет пролегать дорога, а она затрагивает большое количество регионов густонаселенной части нашей страны, понимаем, что заинтересованы в этом проект не только мы», — отметили в Казанском Кремле.

Накануне в Минтрансе России заявили, что строительство новой платной дороги Москва — Казань целесообразнее, чем реконструкция существующей трассы М7 «Волга». Правительство страны должно определиться по этому вопросу до конца июля.

«Надеемся, что наши аргументы будут услышаны, и ждем окончательного решения Правительства РФ по этому вопросу. Мы, конечно, сторонники того, чтобы и реконструировали М7, и чтобы платная трасса была. Но ждем решения», — заключила Лилия Галимова.

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