Предполагаемого заказчика убийства главы «Водоканала» Григория Арутюнова задержали сегодня в Казани

(Казань, 18 июля, «Татар-информ», Елена Саляхова). В Казани задержали подозреваемого в резонансном заказном убийстве гендиректора МУП «Водоканал» Григория Артуюнова, которое произошло в 2004 году.

По версии следствия, заказчиком убийства оказался бывший коллега гендиректора, ныне директор агентства недвижимости «Ташар» Ирек Ганеев.

Подозреваемого сегодня доставили в Советский районный суд Казани для избрания меры пресечения.

Что примечательно, в 2005 году Ганеева по подозрению в убийстве задержали, однако его преследование было прекращено. В июле 2019 Советский районный суд признал прекращение дела в отношении подозреваемого незаконным.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.