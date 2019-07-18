Альфа-Банк снизил ставки по кредитам для малого бизнеса до 10,2% годовых

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Альфа-Банк предложил малому бизнесу залоговые кредиты с пониженной процентной ставкой — от 10,2% годовых. Дополнительных комиссий не предусмотрено. Страхование объекта залога не обязательно.

«Бизнес-кредит с залогом» выдается на суммы до 60 млн рублей, сроком до 5 лет, кредитные средства можно использовать как на финансирование текущей деятельности, так и на инвестиционные цели.

При этом если рыночная стоимость залога ниже запрашиваемой клиентом суммы, у него есть возможность увеличить размер заемных средств за счет необеспеченной части кредита. Необеспеченная часть может достигать 30% от общей суммы кредита, при этом ставка не меняется.

Залогом может выступать коммерческая и жилая недвижимость, в том числе жилье заемщика-индивидуального предпринимателя, легковой и грузовой автотранспорт, спецтехника и оборудование, земельные участки и объекты незавершенного строительства в высокой стадии готовности.

Банк реализует гибкий подход и в неценовых параметрах кредита: у заемщика есть возможность выбрать график погашения с дифференцированными платежами либо индивидуальный график, учитывающий специфику деятельности, что особенно актуально при наличии ярко выраженной сезонности бизнеса.

«Основная потребность малого бизнеса — долгосрочное финансирование по доступной цене. В ответ на этот запрос мы сформировали свой кредитный продукт, который является одним из самых привлекательных на рынке по ценовым условиям и максимально удобным и гибким по срокам, лимитам, требованиям к залогу, — указывает руководитель департамента кредитования малого бизнеса Альфа-Банка Марина Полякова. — С запуском „Бизнес-кредита с залогом“ мы расширяем возможности для наших клиентов: стоимость кредитов существенно снижается, лимиты растут. При этом клиенты, которые обращаются за кредитом в Альфа-Банк повторно, получают дополнительную „скидку за лояльность“ — для них ставка снижена на 1 процентный пункт».

В настоящее время «Бизнес-кредит с залогом» предоставляется в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Омске, Кемерове, Барнауле, Самаре, Оренбурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Волгограде, Воронеже, Казани, Набережных Челнах.

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