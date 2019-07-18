Минниханов обсудил с руководством компании «ПромРуссКон» проекты в области сельского хозяйства

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов провел переговоры с представителями компании «ПромРуссКон», обсудив ряд проектов в области сельского хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«В ходе встречи обсуждались возможности сотрудничества в области АПК», – отметили в пресс-службе.

Компания «ПромРуссКон» располагается в Иркутской области, совместно с Иркутской государственной сельскохозяйственной академией (ИрГСХА) занимается выращиванием и глубокой переработкой лубяных культур, в том числе технической конопли. Компания также сотрудничает с Ассоциацией развития конопляной отрасли, многими научно-исследовательскими организациями.

Со стороны Татарстана во встрече приняли участие помощник Президента РТ Альберт Нафигин, министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Ахметов, министр экономики республики Фарид Абдулганиев.

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