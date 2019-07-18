Татар-информ

18 июля 2019, 11:20

Экономика и финансы

Альфа-Банк предложил клиентам повышенные ставки по накопительному счету до 7%

Экономика и финансы

Альфа-Банк предложил клиентам повышенные ставки по накопительному счету до 7%

Оформить «Альфа-Счет» с повышенной ставкой в рублях можно до 31 августа 2019 года.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). До 31 августа 2019 года клиенты Альфа-Банка могут оформить накопительный «Альфа-Счет» с повышенной ставкой в рублях и получать 7% уже с первого месяца размещения средств. По счетам, открытым в августе текущего года, повышенная процентная ставка также будет применяться в течение 2 первых календарных месяцев хранения средств на накопительном «Альфа-счете» — до 30 сентября 2019 года включительно.

Ставка 7% годовых начисляется на минимальный остаток в рублях за первые два календарных месяца хранения средств на накопительном «Альфа-Счете» при осуществлении покупок по дебетовым картам Альфа-Банка на сумму от 10 тыс. рублей в месяц.

Максимальная сумма для применения ставки 7% годовых действует на сумму не более, чем 10 млн рублей для клиентов в рамках пакетов услуг «Премиум», «Максимум+», Private, и не более 1 млн руб — для остальных клиентов. На сумму минимального остатка свыше максимальной проценты начисляются по ставке 6% годовых, независимо от уровня обслуживания клиента в банке.

«Мы предложили нашим клиентам хорошую возможность размещения средств в период общего снижения ставок на рынке и ожидаем высокого интереса к этому накопительному продукту», — говорит директор по сегментам и некредитным продуктам розничного бизнеса Альфа-Банка Алексей Ермаков.

Открыть и пополнить «Альфа-Счет» клиенты могут любым удобным способом: в интернет-банке «Альфа-Клик», в мобильном приложении «Альфа-Мобайл», в отделении или через контакт-центр.

Узнать подробную информацию о накопительных продуктах можно на сайте банка

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