(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). 52-летнего мужчину, который ушел вечером купаться и не вернулся, нашли утонувшим у плотины в селе Новый Кинер. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Накануне в 21.06 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в Арском районе РТ в селе Новый Кинер на плотине утонул мужчина», – рассказали агентству в пресс-службе МЧС РТ.

Спасатели ЗПСО №4 путем траления обследовали дно водоема и обнаружили тело погибшего на дне в 25 метрах от берега. Мужчину подняли на поверхность, отвезли на берег, где переедали сотрудникам полиции.

Стоит отметить, что погибший купался в необорудованном для этих целей месте.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.