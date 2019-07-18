Татар-информ

18 июля 2019, 13:36

Общество

В Татарстане 18 людей с инвалидностью стали специалистами в IT-сфере

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Общество

В Татарстане 18 людей с инвалидностью стали специалистами в IT-сфере

Фото: Рамиль Гали

В IT-парке состоялся выпуск участников образовательного проекта «inIT» для людей с инвалидностью.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). В IT-парке состоялся выпуск образовательных курсов «Web-разработка» и «Компьютерная грамотность» для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Этот проект, который реализуется IT- парком, дает возможность, не давая особых специфических знаний, малыми силами получить результат, когда человек может работать в компаниях и в системе самозанятости, сегодня это актуально, и для людей с инвалидностью, что вдвойне актуально», — рассказала министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

В рамках выпускного участники образовательного проекта «inIT» выступили со своими проектами в области Web-разработки и получили удостоверения о повышении квалификации, а девять участников наградили сертификатами по курсу компьютерной грамотности.

Были разработаны различные проекты сервисов, например, сервис коротких ссылок, сайт для заказа авторских стихов, собственная поисковая система или портал по продаже автомобилей.

«Мы знали, что в стенах IT-парка есть множество компаний, которые занимаются разработкой, у которых есть постоянный спрос. И наша задача была соединить спрос и социальный вклад. На каждый наш выпуск приглашаются специалисты, которые занимаются подбором людей в компаниях, и они уже предлагают какие-либо вакансии нашим выпускникам», — отметил директор IT-парка Антон Грачев.

Сейчас с Федеральным фондом президентских грантов ведутся обсуждения о масштабировании проекта. Планируется перевести проект в онлайн режим и запустить по всей России, чтобы как можно больше людей могли получить навыки в IT-сфере.

Образовательный проект IT-парка осуществляется на протяжении трех лет. Курсы ведутся по направлениям «Web-разработка» и «Компьютерная грамотность». За три этапа курсы прошли 55 человек.

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