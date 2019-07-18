Банки и застройщики Татарстана заключили первые 11 договоров по проектному финансированию

(Казань, 18 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Между банками и застройщиками Татарстана заключено 11 договоров о получении кредитов, что позволит девелоперам работать по новой схеме «Проектное финансирование» .Об этом на брифинге в Доме Правительства сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«В Татарстане по проектному финансированию свою деятельность могут осуществлять 18 из 98 банков, которые имеют такие полномочия в России. Из этих 18 банков, которые представлены в республике, 10 ведут работу с застройщиками по проектному финансированию», — сказала Галимова.

Порядка 20 заявок на получение кредитов под строительство многоквартирных домов одобрены, 11 договоров уже заключены. При этом застройщики подают по несколько заявок в разные банки, поскольку система еще до конца не обкатана.

«В них [банках] на рассмотрении находятся 82 объекта, 104 заявки. Из них 36 заявок по 14 объектам поданы одновременно в несколько банков, поскольку есть понимание о сложности прохождения заявок», — добавила представитель Казанского Кремля.

Ранее застройщики Татарстана попросили о введении единой заявки на получение кредита в банке, что должно ускорить процесс. Девелоперы сообщили и о другой проблеме: у них нет специалистов, компетентных в подготовке соответствующих заявок. В свою очередь банковским сотрудникам также не хватает опыта работы с документами, связанными с переходом на проектное финансирование. Все это затягивает процесс получения кредитов на строительство домов, которые раньше возводили за счёт средств дольщиков.

Завтра Президент РТ Рустам Минниханов проведет второе совещание по теме проектного финансирования. На него приглашены представители банков, которые работают в республике, и местные застройщики.

С 1 июля в силу вступил закон по обязательному переходу на проектное финансирование. Теперь между застройщиками и покупателями жилья появился посредник-контролер в виде банков. Участник строительства внесет деньги на счет, и строитель сможет их забрать только тогда, когда выполнит условия, прописанные в договоре.

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