Динара Прокопьева

18 июля 2019, 12:58

Экономика и финансы

Венера Камалова будет работать с предпринимателями РТ до назначения нового бизнес-омбудсмена

Рекомендуем

Экономика и финансы

Венера Камалова будет работать с предпринимателями РТ до назначения нового бизнес-омбудсмена

Фото: sovet.tatarstan.ru/

Казанский Кремль призвал органы власти и муниципалитеты активно взаимодействовать с Камаловой по теме защиты прав предпринимателей.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). В ежедневном режиме с предпринимателями Татарстана продолжит взаимодействовать Венера Камалова, которая исполняет обязанности бизнес-омбудсмена РТ. Окончательное решение по кандидатуре нового Уполномоченного по защите прав предпринимателей пока не принято, ответила на вопрос ИА «Татар-информ» официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова на брифинге в Кабмине РТ. 

«До того момента, пока Президент республики окончательно не примет решение по кандидатуре бизнес-омбудсмена, обязанности исполняет заместитель предыдущего бизнес-омбудсмена Венера Камалова. У нее есть весь функционал, весь инструментарий. Она уполномочена, пока не определена кандидатура, заниматься этим вопросом», — сказала Галимова.

Президент Татарстана Рустам Минниханов назвал Венеру Камалову одним из главных претендентов на вакантную должность бизнес-омбудсмена республики. Прежде ее занимал Тимур Нагуманов, который был назначен и. о. главы Альметьевска. При этом он на полгода остается секретарем Совета по предпринимательству при Президенте РТ. 

«Призываем органы государственной власти и муниципалитеты взаимодействовать с ней [Венерой Камаловой], потому что на сегодняшний день по поручению Президента она исполняет эти обязанности. Безусловно, и перед ней, и перед всеми органами государственной власти стоит задача продолжить работу, связанную с организацией помощи и защитой прав предпринимателей», — заключили в Казанском Кремле.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Банки и застройщики Татарстана заключили первые 11 договоров по проектному финансированию
Новости дня
13:10
Банки и застройщики Татарстана заключили первые 11 договоров по проектному финансированию

На рассмотрении банков находятся более сотни заявок девелоперов, которые хотят получить кредит и строить многоквартирные дома по новой схеме.

13:05
В Татарстане мужчина пойдет под суд за почти 700 тыс. рублей долга по алиментам

37-летний житель Азнакаевского района РТ почти год уклонялся от уплаты средств на содержание своего 15-летнего сына.

13:02
Во второй тур фестиваля ПФО «Театральное Приволжье» вышли шесть творческих коллективов Татарстана

Экспертная комиссия определит два творческих коллектива на окружной этап конкурса.

13:00
В ИА «Татар-информ» состоится видеомост Москва – Казань – Симферополь о начале хаджа мусульман РФ

Аккредитация представителей СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru.

12:58
Венера Камалова будет работать с предпринимателями РТ до назначения нового бизнес-омбудсмена

Казанский Кремль призвал органы власти и муниципалитеты активно взаимодействовать с Камаловой по теме защиты прав предпринимателей.

12:52
Минтимер Шаймиев открыл парк в селе Вахитово Кукморского района

Жители села предложили назвать парк в честь руководителя хозяйства имени Вахитова Нафика Хусаинова.

12:48
Фонд соцстрахования РТ: Получить пособие по материнству можно только на карту «Мир»

Нововведение затронуло тех женщин, которые оформили пособия по материнству после 1 мая этого года.

12:34
Минтруд РТ: Каждый третий человек с инвалидностью в Татарстане трудоустроен

В республике ежегодно трудоустраивается около 10 тыс. человек с инвалидностью.

12:22
В 2019 году Фонд соцстрахования РТ выплатил около 7 млрд рублей пособий по материнству

Женщины могут получить поддержку при постановке на учет в ранние сроки беременности, ежемесячное пособие по уходу за ребенком и другие льготы.

12:20
Альфа-Банк снизил ставки по кредитам для малого бизнеса до 10,2% годовых
12:15
В Зеленодольске мужчина зарезал соседа по шалашу и уснул на дороге, не успев скрыться от полиции

Двое мужчин жили в лесу в шалаше и промышляли сбором металлолома.

12:08
IT-парк Казани запустит курсы «inIT» для людей с инвалидностью в режиме онлайн по всей России

Федеральный фонд Президентских грантов планирует финансировать запуск образовательного проекта IT-парка по всей России.

12:03
В Казани пожарные спасли мужчину, который едва не задохнулся, пытаясь выбраться из горящей квартиры

Площадь пожара составила 2 кв. метра.

11:58
Казанский Кремль: Отравившиеся в Крыму дети из РТ идут на поправку

В больнице Евпатории находятся 52 ребенка и пять вожатых с диагнозом «Острая кишечная инфекция».

11:44
На время старта и закрытия чемпионата WorldSkills на 14 участках казанских дорог закроют движение

По запрещенным участкам смогут проехать только машины со спецпропусками и транспорт экстренных служб.

11:31
Легковушка врезалась в столб после столкновения с автовозом в центре Казани

Момент ДПТ попал на камеры видеонаблюдения.

11:28
В столице Татарстана началось строительство Большого казанского кольца

Первый участок дороги от ул. Булатова до ул. Борисковская завершат в конце 2020 года.

11:20
Альфа-Банк предложил клиентам повышенные ставки по накопительному счету до 7%
11:20
Билайн в Казани создаст уникальный АнлимСити — мобильную столицу фестивалей лета 2019
11:19
В Челнах водитель легковушки врезался в мотоцикл, байкер погиб

Авария произошла накануне около полуночи на проспекте Хасана Туфана.

11:16
В Татарстане КФУ закажет пандусы и настольные приемники для людей с ограниченными возможностями

На оборудование для около 40 зданий университета в рамках проекта «Доступная среда» потратят более 11 млн рублей.

11:05
В Лениногорске спасли пьяного мужчину, который в одежде прыгнул в озеро

54-летнего мужчину вытащили из воды и передали медикам скорой помощи.

11:00
В августе на улицах Баумана и Кремлевская ограничат движение из-за «Фанфар Казани»

Колонна оркестров пройдет парадом в центре города 9 и 11 августа.

10:50
ВТБ начал выпуск кобейджинговых карт «Мир» — Maestro
10:46
Китайская компания из Лучжоу заинтересована в открытии завода в Менделеевске

Инвесторы из КНР отметили хорошо развитые инженерные сети и богатые природные ресурсы.

События