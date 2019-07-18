Венера Камалова будет работать с предпринимателями РТ до назначения нового бизнес-омбудсмена

(Казань, 18 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). В ежедневном режиме с предпринимателями Татарстана продолжит взаимодействовать Венера Камалова, которая исполняет обязанности бизнес-омбудсмена РТ. Окончательное решение по кандидатуре нового Уполномоченного по защите прав предпринимателей пока не принято, ответила на вопрос ИА «Татар-информ» официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова на брифинге в Кабмине РТ.

«До того момента, пока Президент республики окончательно не примет решение по кандидатуре бизнес-омбудсмена, обязанности исполняет заместитель предыдущего бизнес-омбудсмена Венера Камалова. У нее есть весь функционал, весь инструментарий. Она уполномочена, пока не определена кандидатура, заниматься этим вопросом», — сказала Галимова.

Президент Татарстана Рустам Минниханов назвал Венеру Камалову одним из главных претендентов на вакантную должность бизнес-омбудсмена республики. Прежде ее занимал Тимур Нагуманов, который был назначен и. о. главы Альметьевска. При этом он на полгода остается секретарем Совета по предпринимательству при Президенте РТ.

«Призываем органы государственной власти и муниципалитеты взаимодействовать с ней [Венерой Камаловой], потому что на сегодняшний день по поручению Президента она исполняет эти обязанности. Безусловно, и перед ней, и перед всеми органами государственной власти стоит задача продолжить работу, связанную с организацией помощи и защитой прав предпринимателей», — заключили в Казанском Кремле.

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