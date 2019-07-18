В Татарстане мужчина пойдет под суд за почти 700 тыс. рублей долга по алиментам

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). В Татарстане 37-летний мужчина пойдет под суд за почти 700 тыс. рублей долга по алиментам, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«По версии следствия, в период с 27 ноября 2018 года по 18 июня 2019 года 37-летний житель Азнакаевского района республики уклонялся от уплаты алиментов на содержание 15-летнего сына. Ранее судебные приставы уже привлекали мужчину к административной ответственности за аналогичное правонарушение», – уточнил Галиев.

За это время долг алиментщика достиг 690 тыс. рублей.

Уголовное дело по статье «Неуплата средств на содержание ребенка» направлено в суд для рассмотрение по существу.



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