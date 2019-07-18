Фонд соцстрахования РТ: Получить пособие по материнству можно только на карту «Мир»

(Казань, 18 июля, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). С этого года Фонд социального страхования (ФСС) Татарстана стал выплачивать пособия по материнству только на карты национальной платежной системы «Мир». Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал управляющий ГУ «Региональное отделение Фонда социального страхования РФ по РТ» Павел Лоханов.

«В этом году вступило в силу постановление Правительства РФ, согласно которому с 1 мая этого года пособия по материнству от Фонда социального страхования будут поступать на карту „Мир“», — сообщил Лоханов.

По его словам, если ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначили до 1 мая 2019 года и его выплата продолжается после этой даты, то оно будет выплачиваться на карты любой платежной системы до 1 июля 2020 года.

Нововведение затрагивает тех, кто оформил пособия по материнству после 1 мая 2019 года, уточнил собеседник агентства.

«Пока работник не оформил карту „Мир“, у него есть возможность подать работодателю заявление на выплату пособия через почтовый перевод, либо на банковский счет, к которому не привязана ни одна банковская карта», — заключил глава ФСС по РТ.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.