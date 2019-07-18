В 2019 году Фонд соцстрахования РТ выплатил около 7 млрд рублей пособий по материнству

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Фонд социального страхования Татарстана с начала года выплатил порядка 7 млрд рублей пособий по материнству. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал управляющий ГУ «Региональное отделение Фонда социального страхования РФ по РТ» Павел Лоханов.

«С начала реализации проекта с 1 июля 2015 года было выплачено более 5,8 млн пособий на общую сумму 55 млрд рублей. За 2019 год эта сумма составила порядка 7 млрд рублей», — отметил Лоханов.

В рамках проекта «Прямые выплаты» существует четыре вида пособий по материнству, в том числе по беременности и родам, единовременное пособие при постановке на учет в ранние сроки беременности, единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячное пособие по уходу за ребенком, добавил глава ФСС по РТ.

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