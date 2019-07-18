В ИА «Татар-информ» состоится видеомост Москва – Казань – Симферополь о начале хаджа мусульман РФ

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Завтра, 19 июля, в 10.30 в ИА «Татар-информ» состоится видеомост Москва – Казань – Симферополь, посвященный началу хаджа последователей ислама в Саудовскую Аравию.

Спикерами трехсторонней встречи станут первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации Рушан хазрат Аббясов, руководитель официального хадж-оператора в Татарстане «ДУМ РТ Хадж» Ранис хазрат Вахитов, советник муфтия РТ по работе с мухтасибатами Равиль хазрат Зуферов и заместитель муфтия Духовного управления мусульман Республики Крым Айдер хазрат Исмаилов.

Сколько человек из России, в том числе из Татарстана, поедет в святые места Мекки и Медины в этом году? О чем будут молиться мусульмане нашей страны у святынь ислама? Об этом и многом другом расскажут спикеры во время видеовстречи.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.



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