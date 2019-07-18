В Зеленодольске мужчина зарезал соседа по шалашу и уснул на дороге, не успев скрыться от полиции

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Предполагаемого убийцу соседа по шалашу полицейские нашли спящим на дороге в Зеленодольске. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

«Утром 16 июля в лесу недалеко от лодочной станции "Чайка" в Зеленодольске обнаружено тело 56-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ранений шеи», – рассказал Шептицкий.

По подозрению в совершении преступления был задержан 47-летний приятель убитого, который во всем сознался. Как полагает следствие, мужчины жили в шалаше в лесу и промышляли сбором металлолома. В день убийства подозреваемый купил алкоголь и вместе с соседом устроил застолье. В какой-то момент между мужчинами вспыхнула ссора, и старший товарищ замахнулся на приятеля ломом, но тот успел убежать. Позднее мужчина вернулся к жилищу и, увидев, что обидчик спит, зарезал его.

Подозреваемого в убийстве нашли сотрудники полиции в полукилометре от места преступления спящим на дороге.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». На время следствия подозреваемый будет находиться в СИЗО.



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