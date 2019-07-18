В трех районах Казани временно отключат электроэнергию

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Завтра, 19 июля, в трех районах Казани — Вахитовском, Кировском и Приволжском — временно будет отключено электричество, информирует пресс-служба мэрии Казани.

Так, в Вахитовском районе отключение света продлится с 8 утра до пяти вечера. Оно коснется домов по следующим адресам: улица Достоевского, д. 53/4, улица Шмидта, д. 8. Также в этом же районе города света не будет с десяти утра до пяти вечера по улице Галактионова, дд. 14, 16а, 18, улице Гоголя, д. 3а, улице Горького, д. 12.

На 12 часов, с восьми утра до восьми вечера, электричество отключат в домах, расположенных в поселке Новое Аракчино Кировского района по следующим улицам: Гипсовая, дд. 1-20, 21а, 21г, 23а, 23б, 23в, 25а, Лаишевская, дд. 1-26, Летняя, дд. с 1 по 50, Новгородская, дд. 29а, 39, 43, 45, 47, 49. Также в этот промежуток времени света не будет у жителей поселка Красная Горка по адресам: улица Водников, дд. 58-78, улица Гипсовая, дд. 21д, 24, 25-29, улица Объединенная, дд. 28-51.

В Приволжском районе отключение запланировано с восьми утра до пяти вечера. Электричества не будет в жилых домах по адресам: улица Кул Гали, дд. 9/95, улица Фучика, дд. 97, 99, 101, а с восьми утра до шести вечера — у жителей домов по улице Габишева, дд. 19, 19а, 19б, улице Кул Гали, д. 20. Также без света останутся и некоторые дома частного сектора, находящегося в поселке Отары. С восьми утра до пяти вечера отключение электричества планируется в домах по улице Мало-Отарская, а с 8.00 до 18.00 — по улице Молодежная.

Причина отключений — плановый ремонт ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций. В это же время будет проводиться и техническое обслуживание оборудования распределительных сетей.

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