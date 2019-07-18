Казанский Кремль: Отравившиеся в Крыму дети из РТ идут на поправку

(Казань, 18 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Дети и вожатые из Татарстана, отравившиеся в крымском лагере «Лучистый», идут на поправку. Об этом на брифинге в Доме Правительства сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«На сегодняшнее утро, по данным Минздрава Крыма, в больнице находятся 52 ребенка и пять вожатых. Поступали еще два ребенка, но у них была легкая степень тяжести по симптомам. Их осмотрели и отправили обратно в лагерь. Их госпитализация не понадобилась», - пояснила Галимова.

Госпитализированные дети и взрослые находятся в состоянии средней тяжести, идут на поправку.

«Диагноз врачами уже установлен. Это острое кишечное заболевание. Исходя из этого диагноза осуществляется лечение. Местный Роспотребнадзор проводит проверку, его сотрудники сделали все необходимые заборы пищи. Результаты анализов мы ожидаем. Очень рассчитываем, что они будут уже в первой половине завтрашнего дня. Надеемся, что станет ясна причина, которая повлекла такое заболевание детей», - подчеркнули в Казанском Кремле.

В больнице Евпатории дежурит детский омбудсмен Татарстана Гузель Удачина, которая во время массового отравления татарстанских детей в лагере «Лучистый» находилась в Крыму с инспекцией лагерей. Накануне министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов также вылетел в Крым, чтобы на месте оценить состояние здоровья детей и вожатых.

Получить оперативную информацию о ситуации можно по телефону горячей линии 8-967-772-87-77. На вопросы ответит директор республиканского центра «Черноморец» Евгений Ветров, который находится в Евпатории.

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