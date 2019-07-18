Во второй тур фестиваля ПФО «Театральное Приволжье» вышли шесть творческих коллективов Татарстана

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Стали известны имена победителей первого тура республиканского этапа фестиваля ПФО «Театральное Приволжье». В Татарстане во второй тур прошли пять школьных творческих коллективов и один студенческий, сообщает Минобрнауки РТ.



Теперь шесть коллективов республики поборются за победу во втором туре регионального этапа фестиваля, который состоится на днях. Это, в частности, студия школьного любительского театра «Дар» Дома культуры «Иске Элмэт» НГДУ «Елхов-нефть» Альметьевского района (спектакль «Про Федота-стрельца, удалого молодца»); школьный кукольный театр «Серле донья» МБОУ «Новоалимовская ООШ» Актанышского района (спектакль «Колосок»); театральный коллектив «Сэлэт» буинской гимназии № 5 (спектакль «Кэжул читек» - «Сафьяновые сапоги»); театральная студия «РИФ» гимназии № 61 Набережных Челнов (спектакль «Жил-был пес»); детский театр «Сэхнэ» МБОУ «Салауз-Муханская ООШ» Муслюмовского района (спектакль «Кэжэ, сарык хэм башкалар»); студенты второго курса Казанского государственного института культуры (спектакль «Парковка» по пьесе Сюмбель Гаффаровой).



«Наличие в учебном заведении театрального кружка или студии эффективно сказывается на учебном процессе в целом. Создание условий для формирования детского и молодежного театрального движения, а также популяризация его - одно из направлений культурной политики. Фестиваль "Театральное Приволжье" - последовательный пример этого», - отметила член экспертного Совета республиканского этапа окружного фестиваля «Театральное Приволжье» Эльмира Фатхуллина.

Экспертная комиссия при вице-премьере РТ Лейле Фазлеевой определит два творческих коллектива (школьный и студенческий) на окружной этап, который пройдет с 1 августа по 31 октября.

В финале лучших выберут путем открытого зрительского голосования, для этого спектакли-победители региональных этапов фестиваля ПФО «Театральное Приволжье» будут размещены в Интернете.

По итогам конкурса будут определены лучшие студенческие и школьные театры ПФО, а также победители в номинациях «Лучшая режиссерская работа», «Лучший актер» и «Лучшая актриса».

Лауреаты конкурса в индивидуальных номинациях получат призы и ценные подарки, а коллективы-победители — памятные знаки и целевые гранты на постановку новых спектаклей.

Всего на участие в республиканском этапе фестиваля поступило более 30 заявок. На конкурс заявлены спектакли театральных студий, работающих при школах, детских творческих центрах, средних профессиональных и высших учебных заведениях – победители муниципальных этапов.

Окружной фестиваль «Театральное Приволжье» — новый общественный проект ПФО для вовлечения молодежи в театральную среду в целях расширения ее культурного кругозора, формирования гуманистических и патриотических ценностей, создания новых стимулов для развития молодежного театрального искусства.

Подобный конкурс в рамках Года театра в России в Приволжском федеральном округе организован впервые. В нем принимают участие детские и молодежные самодеятельные театральные коллективы. Фестиваль проводится под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.