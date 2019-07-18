В Казани пожарные спасли мужчину, который едва не задохнулся, пытаясь выбраться из горящей квартиры

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). В Казани на улице Адоратского пожарные спасли мужчину, который едва не задохнулся, пытаясь выбраться из горящей квартиры, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня в 10.39 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о пожаре в доме № 32 по улице Адоратского», – уточнили в МЧС РТ.

Прибывшие на место пожарные установили, что горит квартира на третьем этаже девятиэтажки. Из задымленного помещения с помощью маски спасаемого вывели мужчину, которого сразу передали медикам «скорой».

В результате происшествия сгорел диван на площади 2 кв. метра.



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