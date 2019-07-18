Минтруд РТ: Каждый третий человек с инвалидностью в Татарстане трудоустроен

(Казань, 18 июля, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). 27 тыс. из 88 тыс. людей с инвалидностью в Татарстане трудоустроены. Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«В республике сейчас 88 тыс. людей трудоспособного возраста, но с инвалидностью, 27 тыс. из них работают. Это достаточно высокий процент — 33,5% трудоустроены. Для субъекта Российской Федерации это передовые позиции. В Татарстане ежегодно трудоустраивается порядка 10 тыс. человек с инвалидностью. При помощи служб занятости порядка 3-3,5 тыс. человек», — отметила министр труда.

Также Эльмира Зарипова добавила, что с 2016 года, когда Советом по делам инвалидов при Президенте РФ были поставлены соответствующие задачи, в республике начали системную работу по трудоустройству людей с ограниченными возможностями. С этого времени была сформирована нормативная организационная база, были сформированы состыковки с образовательными организациями.

Сегодня в республике 35 образовательных организаций, которые готовы принимать людей с инвалидностью и давать им профессиональное образование. На каждого человека с инвалидностью приходится четыре вакансии.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.