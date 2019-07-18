Минтимер Шаймиев открыл парк в селе Вахитово Кукморского района

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). В селе Вахитово Кукморского района состоялось торжественное открытие парка, пишет газета «Трудовая слава».



Церемония открытия прошла при участии Президента Татарстана, Госсоветника РТ Минтимера Шаймиева, министра сельского хозяйства и продовольствия Марата Ахметова, заместителя Председателя Госсовета РТ Риммы Ратниковой и других. Гостей встретили глава района Сергей Димитриев и руководитель хозяйства имени Вахитова Нафик Хусаинов.





Минтимер Шаймиев обратился к местным жителям, поздравив с открытием парка.



«Открытие парка летом в самый разгар работы говорит о том, что вы умеете и трудиться, и весело отдыхать. Говорят, кто старается, тот и в камень гвоздь забьет. А вы это умеете. Хотелось бы, чтобы парк действовал долгие годы», – отметил он.



Парк, расположенный напротив дома культуры села Вахитово, обошелся правительственной казне республики в 10 млн рублей. Новое пространство появилось благодаря поддержке Президента РТ Рустама Минниханова.

Глава района Сергей Димитриев также поблагодарил всех, кто внес вклад в строительство этого парка, и отметил, что Вахитовское сельское поселение отличается от других благодаря работе хозяйства имени Вахитова.



Со словами благодарсти от имени жителей села в адрес руководства республики и района выступила Альфия Самигуллина. Она также предложила назвать новое общественное пространство Парком отдыха имени Нафика Хусаинова. С таким же предложением выступили и религиозные представители.

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