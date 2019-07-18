В столице Татарстана началось строительство Большого казанского кольца

(Казань, 18 июля, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). В Казани стартовало строительство Большого казанского кольца. Участок четырехполосной дороги для автомобилей с трамвайными путями пройдет от ул. Булатова до ул. Борисковская и будет готов в III квартале 2020 года. На строительство из бюджетов России и Татарстана выделили одинаковую сумму, но в скором будущем в проект могут влить дополнительное федеральное финансирование, рассказал заместитель директора по строительству «Главтатдортранс» Руслан Мусин.

«В 2019 году 350 млн рублей республика выделила и 350 млн рублей — федерация, пока 700 млн рублей, но есть вероятность, что если мы отработаем побольше, то получим дополнительные средства из федерального бюджета. Это пока прогноз. А общая стоимость работ по проекту 2,339 млрд рублей», — пояснил он.

Новая дорога пройдет над Фермским шоссе — там построят путепровод на опорах, а чуть дальше для пешеходов будет проложен подземный переход, рассказал генеральный директор подрядчика «Мосты РТ» Ринат Мухьянов.

«Всего в строительных работах задействовано 92 работника и 57 единиц техники. Все работы идут в соответствии с графиком», — сообщил он.

Чтобы проложить дорогу на площадке вырубили деревья, но зелёные насаждения обязательно восстановят, заверил заместитель председателя Комитета внешнего благоустройства Казани Эдуард Вафин: «Всего под снос попадают 730 деревьев, а компенсационная высадка составит 1210 деревьев».

Также под новую дорогу понадобилось освободить земельные участки. Часть из них уже выкупили у собственников.

«Под изъятие подпадают 75 участков, из которых по 52 соглашения уже подписаны, деньги перечислены. Есть, конечно, и те, кто против. С ними ведется работа согласно действующему законодательству. У садовых участков цена четырех соток от 900 тыс. рублей до 2 млн рублей. Жилые дома — в зависимости от строения, у хороших домов и до 7 млн рублей доходит выплата. Оценка чисто рыночная — смотрели объявления на Avito в Борисково, Мирном, близлежащих районах», — поделился подробностями глава казанского исполкома Денис Калинкин.

В дальнейшем этот участок Большого казанского кольца продолжат и свяжут проспект Победы с промзоной между озёрами Кабан и берегом Волги, что позволит казанцам быстрее добираться до центра города.

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