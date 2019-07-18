IT-парк Казани запустит курсы «inIT» для людей с инвалидностью в режиме онлайн по всей России

(Казань, 18 июля, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Федеральный фонд президентских грантов планирует спонсировать запуск курсов IT-парка «inIT» для людей с инвалидностью по всей России в режиме онлайн. Об этом рассказал директор IT-парка Антон Грачев.

«Мы сейчас как раз обсуждаем масштабирование этого проекта по всей стране с Федеральным фондом президентских грантов. Нас хотят рассмотреть как некую пилотную историю, которую дальше можно будет давать по территории всей Российской Федерации», — рассказал директор IT-парка.

Также Антон Грачёв добавил, что режим «онлайн» является основополагающим, потому что масштабировать «оффлайн» не так просто. «Нужны преподаватели на местах, а в «онлайн» можно выходить, как только будет готов, сразу в массы. Мы сейчас больше упираемся в ресурсы, если нас поддержат, мы сделаем это максимально быстро, именно онлайн», — пояснил он.

Образовательный проект IT-парка осуществляется на протяжении трёх лет. Курсы ведутся по направлениям «Web-разработка» и «Компьютерная грамотность».

В этом году выпускниками образовательного проекта «inIT» стали 18 человек с ограниченными возможностями.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.