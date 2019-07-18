Татар-информ

18 июля 2019, 22:07

Сельское хозяйство

Тетюшан призвали более активно участвовать в развитии сельских поселений

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Сельское хозяйство

Тетюшан призвали более активно участвовать в развитии сельских поселений

Глава района отметил, что необходимо правильно расставлять приоритеты, решать поставленные на собраниях жителей поселений задачи.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). В Тетюшском районе, на базе Кляшевского сельского поселения, состоялся семинар-совещание «Развитие сельских территорий, малого и среднего бизнеса, развитие ЛПХ», пишет газета «Авангард».

В практической части семинара приняли участие глава района Рамис Сафиуллов и его заместитель Евгений Курков, главы сельских поселений района, представители организаций и учреждений района, задействованных в реализации госпрограмм. Участники семинара посетили социально-культурные объекты Кляшевского сельского поселения, крестьянско-фермерские хозяйства, ознакомились с работой пилорамы.

В пленарной части мероприятия глава Кляшевского поселения Ильдар Халиков рассказал о социально-экономическом развитии территории. Сельские жители считают, что их подворье должно быть богатым на различную живность, улучшая показатели: в прошлом году количество КРС составляло 483 головы, а в нынешнем – 495, птицы – 2400 и 3700 голов соответственно, пчелосемей – 186 и 211.

Ведут кляшевцы и предпринимательскую деятельность, среди них есть молокосборщики, заготовители, перевозчики грузов и другие.

Участники семинара посетили хозяйства «Шарафутдинова А. Г.» и «Минневалиев А. Г.», побывали на пилораме Фаниля Галимова. Предприниматели в один голос утверждают, что нужно жить на родной земле и уметь на ней работать, ведь ничего лучше родного края нет.

Начальник Упрсельхозпрода района Ирек Садриев призвал глав поселений также активнее привлекать население к развитию ЛПХ, малого и среднего предпринимательства сельхознаправления в районе.

Он рассказал о мерах господдержки в форме субсидий личным подсобным хозяйствам, проанализировал участие сельских поселений района в госпрограммах, назвав лидерами Кляшевское, Байрашевское и Большетурминское поселения. Динамика роста КРС с 2016 года отмечена в Байрашевском, Кляшевском, Бакрчинском поселениях.

Одним из действенных инструментов для развития поселений является программа самообложения граждан, которая работает по принципу софинансирования. Сельчане уже не первый год принимают в ней участие, и эти цифры растут. «Район в целом, с учетом софинансирования, получил с 2014 года более 100 млн рублей», – констатировал замглавы района.

Подводя итоги семинара, свои рекомендации по развитию сельских поселений, малого и среднего бизнеса дал присутствующим глава района Рамис Сафиуллов. Он отметил, что необходимо правильно расставлять приоритеты, решать поставленные на собраниях жителей поселений задачи.

«В процессе работы просчитывать все до копейки, тщательно проверять качество проводимых работ и отчитываться перед сельчанами, <…> но и от активности каждого тетюшанина зависит дальнейшее развитие города и села – общего дома, в котором мы живем», – подытожил глава района.

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