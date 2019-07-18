В Челнах водитель легковушки врезался в мотоцикл, байкер погиб

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах водитель легковушки «Лада» врезался в мотоцикл, байкер погиб. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

«В среду, 17 июля, в 23.45 на проспекте Хасана Туфана 49-летний водитель автомобиля "Лада" 12-й модели, по предварительным данным, при развороте вне перекрестка не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с встречным мотоциклом "Сузуки", за рулем которого находился 25-летний мужчина», – рассказали агентству в ГИБДД.

В результате аварии байкер от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель легковушки получил травмы и был осмотрен медиками скорой помощи.





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