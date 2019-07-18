В Лениногорске спасли пьяного мужчину, который в одежде прыгнул в озеро

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). В Лениногорске спасли пьяного 54-летнего мужчину, который в одежде прыгнул в озеро и стал тонуть. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Накануне в 19.17 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в Лениногорске на озере напротив медсанчасти тонет мужчина», – уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Спасатели ЗПСО № 7 извлекли нетрезвого мужчину, который к тому же был в одежде, из воды и передали медикам скорой помощи.



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