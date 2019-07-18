В августе на улицах Баумана и Кремлевская ограничат движение из-за «Фанфар Казани»

(Казань, 18 июля, «Татар-информ», Диана Авакян). В августе на улицах Баумана и Кремлевская ограничат движение в связи с проведением Международного фестиваля духовых оркестров «Фанфары Казани». Об этом сообщается в сборнике документов мэрии.

Так, 9 августа колонна оркестров будет проходить по центру города с 13.00 до 15.30. В это время движение будет ограничено по улице Баумана на пересечении с улицами Университетская, Астрономическая, Чернышевского, Профсоюзная, а также по улице Кремлевская, на участке от улицы Чернышевского до площади Первого Мая.

11 августа движение будет перекрыто с 13.30 до 16.00, уточняется в постановлении.

«Отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Казани обеспечить контроль за соблюдением безопасности дорожного движения, регулирование уличного движения по маршруту движения оркестров», – сказано в документе.

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