В Казани помощь спасателей потребовалась 3-летней малышке, палец которой застрял в железной детали

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). В Казани помощь спасателей потребовалась трехлетней малышке, палец которой застрял в металлической детали. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«На единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в одной из квартир на улице Алексеева маленькая девочка засунула палец в металлическую деталь и не может его вытащить. Палец малышки покраснел и опух», – уточнили в пресс-службе МЧС.

Спасатели ЗПСО № 2 с помощью слесарного инструмента перекусили металлическую «ловушку» и сняли деталь с пальца. На пальчик наложили охлаждающий пакет, после чего девочку передали родителям.



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