Китайская компания из Лучжоу заинтересована в открытии завода в Менделеевске

(Казань, 18 июля, «Татар-информ», Диана Авакян). Китайские инвесторы заинтересованы в открытии производства в промышленном парке Менделеевска. Об этом рассказала помощник гендиректора компании «Сычуань Рэйлвэй Инвестмент Групп» Чжан Жуйин.

«Инфраструктура в промпарке очень развитая. Вода, электричество, инженерные сети — все есть. Нам кажется, что в этом городе очень хорошая инвестиционная сфера», — отметила она.

Инвестор будет рекомендовать площадку химической компании ГХТК Лучжоу, так как в Менделеевске богатые ресурсы газа.

Площадки для размещения новых производств промпарка «Менделеевский» расположены на площадке АО «Химзавод им. Л. Я. Карпова» общей площадью 63,261 га.

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