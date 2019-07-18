В Татарстане КФУ закажет пандусы и настольные приемники для людей с ограниченными возможностями

(Казань, 18 июля, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Татарстане примерно для 40 зданий КФУ закажут оборудование в рамках проекта «Доступная среда», в том числе пандусы и настольные приемники для людей с ограниченными возможностями, на сумму более 11 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

«Закупка оборудования в рамках проекта „Доступная среда“ для входных групп и кабинетов КФУ проводится ежегодно. Более того, в следующем году мы планируем участвовать в федеральном гранте, чтобы и дальше улучшать доступность зданий для всех посетителей университета», — сообщила пресс-служба университета.

Заказать планируют ретрансляторы радиосигналов, перила для входной группы, тактильные плитки, предназначенные для укладки на улицах и в общественных местах, звуковые маяки с датчиками движения, информационные табло с надписью шрифтом Брайля, мнемосхемы и специализированную сантехнику для людей с ограниченными возможностями.

Оборудование закажут для зданий КФУ, которые расположены в Казани, Набережных Челнах и Елабуге.

Подать заявку на участие в электронном аукционе можно до 25 июля, итоги по тендеру подведут 6 августа 2019 года.



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