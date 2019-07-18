Учебно-реабилитационный центр и мечеть «Ярдэм» в Казани отмечают свое шестилетие

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). В этом году комплекс «Ярдэм», распахнувший свои двери 19 июля 2013 года в Казани, отмечает свое шестилетие. Заведение состоит из учебно-реабилитационного центра и мечети «Ярдэм».



Автором проекта выступил заслуженный архитектор РТ, лауреат Премии имени Г. Тукая Айвар Саттаров, спроектировавший всемирно известные мечеть «Кул Шариф», Московскую соборную мечеть, областную соборную мечеть «Нур Гасыр» в казахстанском городе Актобе, соборную мечеть в грузинском Батуми, мечети Татарстана.



Имам-хатыбом мечети является советник муфтия Татарстана по социальным вопросам Илдар хазрат Баязитов. При мечети открыт Реабилитационный центр для людей с ограниченными возможностями, который представляет комплекс с инфраструктурой для духовного и физического развития. Деятельность центра осуществляется за счет Национального исламского благотворительного фонда «Ярдэм», президентом которого является Ильгам Исмагилов.



Мечеть «Ярдэм» уделяет большое внимание просветительской работе: круглый год работают курсы по изучению Священного Корана и основ ислама. Помимо этого, мечеть занимается адресной помощью нуждающимся – многодетным семьям, матерям-одиночкам, одиноким пожилым людям и инвалидам. Ифтары (разговение) во время месяца Рамадан, праздничные обеды, раздача мяса во время Курбан-байрама и благотворительные обеды для прихожан стали уже доброй традицией.



Директором реабилитационного центра является Малика Гельмутдинова, она же – автор методик по реабилитации. Реабилитационный центр проводит курсы для незрячих и слабовидящих, глухих и слабослышащих, больных ДЦП, колясочников и опорников. Комплекс центра включает в себя общежитие для иногородних, столовую, лечебный и массажный кабинет, компьютерный и учебные классы, библиотеку, типографию.



Реабилитацию, духовную и психологическую поддержку получили десятки тысяч людей, приезжающих сюда из российских регионов, ближнего и дальнего зарубежья. Незрячие реабилитанты называют комплекс «Ярдэм» «Раем для слепых».

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