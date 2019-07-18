В Казани утонул 19-летний парень, решив искупаться на диком пляже озера Чебакса

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). В Казани утонул 19-летний парень, решив искупаться на необорудованном пляже озера Чебакса. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Накануне в 16.29 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в Советском районе города в озере Чебакса утонул мужчина», – уточнили в МЧС РТ.

Три часа потребовалось спасателям ЗПСО № 2, чтобы найти в 70 метрах от берега на дне тело погибшего 19-летнего парня. Его подняли на поверхность, доставили на берег, где тело передали полицейским.

Стоит отметить, что молодой человек купался в необорудованном для этого месте.



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