В Роскачестве рассказали о преимуществах детского стирального порошка

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). В Роскачестве определили лучший детский порошок, а также рассказали о различиях универсального и детского порошков. Данное исследование опубликовано на официальном сайте ведомства.

В рамках исследования были проанализированы 22 торговые марки, производящиеся в России, Германии, Австралии, Южной Корее, США, Белоруссии, Израиле и Испании.

Специалисты определили, что детские стиральные порошки гораздо лучше обычных. К примеру, они эффективнее выводят загрязнения и меньше разрушают ткань — после 25 стирок вещи посерели только в одном случае. Также при стирке детским средством образуется меньше пены.

«Они лучше отстирывают многие загрязнения, меньше разрушают ткань и ее окраску, образуют меньше пены, более мягкие, а значит более „лояльные“ к нагревательным элементам стиральной машины», — говорится в сообщении.

Еще одним преимуществом детского порошка является то, что к нему установлены более жесткие требования по токсикологическим показателям.

Проверка показала, что все марки соответствуют требованиям безопасности. Так, они не раздражают слизистую глаз и кожу, не вызывают интоксикации при вдыхании, не ухудшают обмен веществ (если попадут в кровь через кожу) и не вызывают аллергии. По результатам испытаний лучшим был признан товар «Ушастый нянь».

Главным недостатком маркировки, который выявило исследование, оказался недовес (4 случая из 22).

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