Китайская компания ждет от Татарстана инициативы по участию в строительстве агропарка в Чувашии

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). «Сычуань Рэйлвэй Инвестмент Групп» ждет от Татарстана инициативы по соучастию в проекте «Сычуань–Чувашия». Речь идет о строительстве в республике агропромпарка. Об этом рассказала помощник гендиректора компании Чжан Жуйин.

«Я говорила с представителями Министерства сельского хозяйства Татарстана, мне рассказали о богатых ресурсах республики и условиях для сельского хозяйства. Если у вас есть желание, мы вполне можем обсуждать возможность сотрудничества РТ в проекте „Сычуань-Чувашия“», — сказала она, добавив, что инфраструктура будущего агропромпарка нуждается в усовершенствовании.

Сейчас компания ищет площадку под строительство этого объекта, важно, чтобы он не был слишком близко к городу, рассказал председатель правления компании-инвестора Сун Юн. «При реализации этого проекта мы планируем закупать самое хорошее оборудование из России или Европы. Мы ожидаем создать много рабочих мест для местных жителей. Но в то же время мы должны сохранять экологию в Чувашской республике. Мы планируем в течение трех лет уже получить, например, молочные продукты», — отметил он.

Общий объем инвестиций в агропарк составляет 10 млрд рублей. В январе 2018 года проект Сычуань-Чувашского сельскохозяйственного и промышленного комплекса вступил в стадию реализации. Проект включает в себя озеленение, молочное животноводство и переработку молочных продуктов.

После завершения инвестиций проект будет использовать 50 тыс. га земли. Инвестор построит современный парк по переработке молочной продукции мощностью 20 тыс. голов мясного скота и 10 тыс. молочных коров.

По состоянию на первую половину 2019 года, инвестор уже вложил в проект 60,1 млн рублей. «Сычуань Рэйлвэй Инвестмент Групп» была создана инвестиционной группой Чэнду и компанией молочной промышленности Янсен специально для проектов в области сельского хозяйства.

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