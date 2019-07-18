Равиль Ахметшин вручил награды организаторам за проведение московского Сабантуя

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин вручил Благодарственные письма Полпредства Татарстана организаторам Московского Сабантуя, сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.



Организаторами праздника стали Татарская национально-культурная автономия города Москвы, Правительство Татарстана, Полномочное представительство РТ в РФ и другие.



Встреча состоялась в Полномочном представительстве Республики Татарстан в РФ при участии членов оргкомитета и представителей конноспортивного комплекса Российского государственного аграрного университета МСХА им К.А. Тимирязева.



Равиль Калимуллович, обращаясь к участникам встречи, отметил, что праздник наглядно демонстрирует богатство и разнообразие культуры, позволяет познакомиться с национальным колоритом, традициями, которые передаются испокон веков.





Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Московский международный фестиваль «Сабантуй-2019» состоялся в музее-заповеднике «Коломенское». Праздник посетили 300 тысяч москвичей и гостей из столицы и регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.



На сцене выступили звезды эстрады, песенные и танцевальные коллективы – Айдар Галимов, Эльмира Калимуллина, Роберт Юлдашев, Альберт Жалилов, Элвин Грей, Бабек Мамедрзаев, Кирилл Мойтон и другие. В 2020 году в Москве, в музее-заповеднике «Коломенское», состоится федеральный Сабантуй, который будет посвящен 100-летию образования Татарской АССР.

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