В Казани автоледи решила проскочить на «красный» и протаранила «Тойоту», пострадали два человека

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). В Казани автоледи за рулем «Хендэ» решила проскочить на «красный» и протаранила «Тойоту», пострадали два человека. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Госавтоинспекции Казани.

«Днем в среду, 17 июля, 38-летняя женщина-водитель автомобиля "Хендэ Солярис" на перекрестке улиц Ибрагимова и Волгоградская, по предварительным данным, выехала на запрещающий сигнал светофора и совершила столкновение с автомобилем "Тойота Камри" под управлением 23-летнего водителя», – рассказали агентству в ГИБДД.

От удара японскую легковушку отбросило на «Фольксваген».

В результате аварии пострадали два человека: автоледи получила ушибы головы и ключицы, а водитель «Тойоты» – синяки и ссадины ног.



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