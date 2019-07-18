На рынке в Челнах полицейские изъяли панамки с изображением конопли

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). На рынке в Набережных Челнах полицейские изъяли панамки с изображением конопли, сообщает газета «Челнинские известия».

«Во время операция "Мак-2019" оперуполномоченные отдела наркоконтроля УМВД города проверили торговые точки на территории городских рынков. В одном дисконт-центре они обнаружили панамы с изображением листьев растения, схожего с коноплей», – сообщает издание.

Вся продукция с изображениями была изъята и направлена на экспертизу. Возбуждено дело об административном правонарушении. Если вина владельца магазина будет доказана, ему грозит штраф в размере от 40 до 50 тыс. рублей.



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