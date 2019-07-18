(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). 24-летний парень попал в больницу с травмами, попытавшись перебежать дорогу перед едущей иномаркой в Казани, сообщили ИА «Татар-информ» в городской Госатвоинспекции.

«Накануне утром 30-летний водитель автомобиля "Опель" напротив дома № 19а по улице Чистопольская, по предварительным данным, при повороте направо по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу и совершил наезд на 24-летнего мужчину, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости», – уточнили в ГИБДД.

В результате аварии пешеход получил многочисленные травмы. Медики диагностировали у мужчины ушибы головы, спины и рук.



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