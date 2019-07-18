Врачи нашли еще одну болезнь, которую переносят клещи

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Врачи обнаружили еще одну болезнь, которую переносят клещи, — это бабезиоз. Об этом рассказала шведский старший врач Лабораторной медицины Лунда Кристина Перрсон, сообщает ТАСС со ссылкой на Шведское радио.
Бабезиоз — это инвазивное, трансмиссивное заболевание человека и животных. Симптомы болезни похожи на симптомы гриппа — в их числе также повышенная температура и ломота.
Достаточно здоровый человек может легко перенести бабезиоз, он пройдет сам по себе. Тем не менее паразиты могут оставаться в организме несколько лет и при недостаточно сильной иммунной системе привести к летальному исходу.
Чтобы защититься от бабезиоза, достаточно соблюдать общие правила защиты от клещей: носить закрытую одежду, заправлять штаны в сапоги и осматривать себя после прогулок.