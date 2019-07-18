ВЦИОМ: Россияне не считают образование обязательным для устройства на высокооплачиваемую работу

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Большинство (70%) россиян уверены, что для устройства на высокооплачиваемую работу не обязательно иметь высшее образование, следует из данных опроса, проведенного ВЦИОМ. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, 68% респондентов сомневаются, что образование в принципе необходимо для удачной карьеры, а 65% уверены, что отсутствие диплома не ведет к низкооплачиваемой непрестижной работе.

Высшее образование стало менее доступным, считают россияне. К этому склоняются 63% опрошенных. Тем не менее 18% респондентов уверены, что получить диплом необходимо, поскольку так принято, а 58% находят законченное высшее хорошим подспорьем для успешной карьеры и достижения жизненных целей.

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