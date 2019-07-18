Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). В ближайшие пять лет Россию может ждать аномальная жара, заявил старший научный сотрудник Института физики атмосферы им. Обухова РАН — климатолог Александр Чернокульский. Об этом сообщает «Звезда».

По словам ученого, вероятность температурной аномалии высока. «В Сибири или европейской территории — сложно сказать, но она может установиться», — отметил он.

Установление длительных блокирующих антициклонов характерно для современного потепления. Хороший пример — это Западная Европа, где в этом году было 42 — 44 градуса жары.

«У нас достаточно холодно, но это все, скажем так, один и тот же процесс: когда устанавливается блокирующий антициклон, условно, в одной его части происходит заток тепла, в другой части — заток холода», — объяснил Чернокульский.

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