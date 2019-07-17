Татар-информ

18 июля 2019, 23:40

Общество

В Нижнекамске при обустройстве одной из городских дорог используют немецкий асфальтобетон

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Общество

В Нижнекамске при обустройстве одной из городских дорог используют немецкий асфальтобетон

Фото: ntr-24.ru

Капремонт на проспекте Химиков в Нижнекамске планируют завершить ко Дню города – 30 августа.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Новое дорожное полотно на нижнекамском проспекте Химиков сделано из немецкого асфальтобетона, и, как обещают подрядчики, прослужит очень долго, передает «НТР 24».

Немецкий бетон отлично держит нагрузку. По словам специалистов, дорога прослужит более десяти лет.

Капремонт на проспекте Химиков в Нижнекамске планируют завершить ко Дню города – 30 августа. Специально созданная профильная комиссия проверила ход работ на одной из центральных дорожных артерий города.

«Такого качества производства работ Нижнекамск еще не знал. За это надо поблагодарить проектировщиков, и тех, кто профинансировал данный проект», – отметил председатель постоянной комиссии по развитию городской инфраструктуры нижнекамского городского совета Василий Филиппов.

Огромный плюс ремонта дороги на проспекте Химиков в том, что здесь параллельно проведено благоустройство территории дороги. Строители заменили бордюры, очистили ливневки, установили решетки. Большая работа проведена в рамках обеспечения безбарьерной среды и в целом безопасности всех участников дорожного движения. 

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